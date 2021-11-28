В Киргизии началось голосование на выборах депутатов национального парламента

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Выборы депутатов национального парламента начались в воскресенье в Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"Голосование на территории республики началось в 8 часов утра (05:00 мск) и продолжится до 20:00 (17:00 мск)", - заявил представитель Центризбиркома. По его данным, в течение дня на территории страны и за ее пределами будут открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 из них в Российской Федерации.

За ходом голосования в Киргизии, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе из России. Самыми многочисленными по составу миссиями являются представители структур СНГ и ОБСЕ.

Выборы проходят по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе сейчас претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам. В общей сложности в списки кандидатов в депутаты включены около 1,3 тыс. человек.

Выборы будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие избирателей.