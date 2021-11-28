В Горно-Бадахшанской области власти возобновили переговоры с митингующими

ДУШАНБЕ, 28 ноября. /ТАСС/. Переговоры представителей органов власти и митингующих в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана Хороге возобновлены в воскресенье. Рассматриваются требования, предъявляемые обеими сторонами, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Переговоры между сторонами начались еще вечером и продолжаются сегодня", - сообщил источник. По его словам, стороны, в частности, обсуждают расследование гибели местного жителя Гулбиддина Зиёбекова во время его задержания сотрудниками правоохранительных органов и стрельбу на митинге, в результате чего погибли два человека. Органы власти требуют от местных жителей разойтись с площади и не нарушать общественный порядок, а также вернуть табельное оружие, захваченное у сотрудников правоохранительных органов во время потасовок.

В воскресенье агентство Pamir Daily News сообщило, что после прошедших в субботу переговоров в Хороге убраны все блокпосты. Кроме того, создана специальная рабочая группа из числа митингующих, которая будет участвовать в расследовании гибели Зиёбекова.

Предыстория конфликта

Акции протеста жителей Хорога началась 25 ноября после того, как при задержании находившийся в розыске Зиёбеков оказал вооруженное сопротивление, был ранен, а позже скончался. По данным прокуратуры, в феврале 2020 года он участвовал в захвате помощника прокурора Рошткалинского района. Сотни митингующих вынесли тело погибшего на площадь к зданию областной администрации и потребовали наказать виновных в его смерти, а также отправить в отставку председателя ГБАО Алишера Мирзонаботова. 26 ноября произошло нападение митингующих на здание администрации области, в результате чего были ранены пять сотрудников правоохранительных органов и похищено пять автоматов.

Прокурор ГБАО Парвиз Орифзода 27 ноября сообщал, что митинг организован руководителями преступных групп и их сообщниками, и призвал митингующих не нарушать общественный порядок. Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что власти намерены урегулировать ситуацию путем мирных переговоров.