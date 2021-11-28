К середине дня голосования в Киргизии зафиксировали 17 обращений о нарушениях

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Координационная группа оперативного реагирования к 14:00 (11:00 мск) получила 17 обращений в связи с нарушениями на выборах в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии. Об этом в воскресенье на брифинге заявил зампред ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.

"Я бы хотел предоставить вашему вниманию информацию, которая охватывает период с 8 утра сегодняшнего дня. Поступило [в координационную группу] 17 обращений", - Шайназаров. По его словам, две жалобы касаются попыток подкупа избирателей, одна - нарушений правил выборного процесса, пять связаны с неправильной работой автоматических систем учета (АСУ), которыми оснащены урны для голосования.

"Обращения по попыткам подкупа голосов уже направлены в органы внутренних дел, по ним проводятся соответствующие расследования. Будет дана юридическая оценка данным действиям", - добавил зампред ЦИК.

В воскресенье в Киргизии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (17:00 мск). Депутатов избирают по смешанной системе: 54 идут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.

В день выборов в Киргизии и за ее пределами открыты почти 2,5 тыс. избирательных участков, в том числе 21 в России.

Парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.