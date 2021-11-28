Вучич после переговоров с Путиным заявил, что доволен соглашениями по газу и ВТС

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что очень доволен достигнутыми договоренностями по газу и военно-техническому сотрудничеству. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Не только по вопросу поставок газа, объема газа и стоимости газа, но и по вопросу военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества - я очень-очень доволен", - сказал сербский лидер.

В ответ на вопрос, за какие именно "красивые подарки" в сфере ВТС он благодарил Путина, Вучич ответил: "Этого нельзя сказать... Всего доброго вам желаю!"

Российская техника предоставляется Сербии в рамках военно-технической помощи, именно ее в ходе переговоров Вучич назвал "красивыми подарками", вызвав у российского лидера улыбку.

Ранее сербский лидер неоднократно восхищался российской техникой. Особенно ему нравятся российские вертолеты. Во время осмотра выставки военной техники в Белграде 15 сентября Вучич отметил выдающиеся качества российского вертолета Ми-35. "Фантастическое оружие!" - сказал Вучич, обращаясь к начальнику Генштаба Сербии Милану Мойсиловичу.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года, ожидается покупка улучшенного российского комплекса ПВО "Панцирь-С1М". С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".