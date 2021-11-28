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Столтенберг заявил, что предложение о проведении встречи Совета РФ - НАТО остается в силе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса также сообщил, что НАТО не намерена сокращать свое военное присутствие в регионе, примыкающем к границам России

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Предложение Североатлантического альянса провести встречу по вопросам безопасности Совета Россия - НАТО остается в силе. Об этом заявил в воскресенье находящийся в Вильнюсе с визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы стремимся к диалогу. Предложение, сделанное альянсом восемнадцать месяцев назад, о проведении встречи Совета Россия - НАТО остается в силе. Ожидаем ответа России", - заявил он.

Одновременно Столтенберг подчеркнул, что НАТО не намерена сокращать свое военное присутствие в регионе, примыкающем к границам РФ. "Альянс продолжит осуществление миссии сдерживания. Мы готовы обеспечить защиту Латвии, Литвы, Польши и Эстонии и отразить любые угрозы", - сказал генсек.

С 2017 года в трех странах Балтии и Польше "для укрепления восточного фланга" НАТО были размещены сводные батальоны альянса передового базирования. В Литве командование подразделением взяла на себя Германия. В составе батальона находятся 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО.

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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