Япония и США могут провести переговоры в формате "два плюс два" в январе 2022 года

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Япония и США могут провести встречу глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два" в январе будущего года в Вашингтоне. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что изначально переговоры планировалось провести до конца 2021 года, однако из-за загруженной внутренней повестки обеих сторон было принято решение перенести встречу на 2022 год. Ожидается, что основными темами переговоров станут ситуация в Тайваньском проливе и обстановка на Корейском полуострове.

В то же время, по данным агентства, премьер-министр Японии Фумио Кисида в настоящее время прорабатывает возможность визита в США и встречи с президентом Джо Байденом.

Последний раз переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран прошли в марте этого года в Токио.