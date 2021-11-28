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ЦИК: нарушения, зафиксированные в день выборов в Киргизии, едва ли не повлияют на итоги

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Количество и характер нарушений, обращения о которых поступили в Координационную группу оперативного реагирования в день выборов в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии, являются незначительными и вряд ли смогут повлиять на итоги голосования. Об этом в воскресенье заявил ТАСС заместитель председателя ЦИК республики Тынчтык Шайназаров.
Шайназаров отметил, что по состоянию на 17:30 (14:30 мск) в координационную группу поступило 29 обращений о нарушениях выборного процесса.

"Есть норма - если на 30% участков возникнут сомнения [в соблюдении правил голосования], которые повлияли на волеизъявление наших граждан, и этот факт будет установлен, то это, естественно, повлечет за собой отмену итогов выборов. Но, учитывая анализ происходящего сейчас, я думаю, этого не будет, благодаря уровню проведения выборов и предпринимаемых мер [по борьбе с нарушениями]. И вообще уровень нарушений законности намного ниже, чем в прошлом году и не является основанием для отмены", - сказал он.

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