СМИ: Китай направил 27 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 27 боевых самолетов. Об этом сообщило в воскресенье центральное информационное агентство острова.

По его сведениям, военная авиация КНР совершила в дневное время облет акватории к юго-западу и к юго-востоку от острова. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, - многоцелевые истребители J-10, J-11 и J-16, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также транспортный самолет Y-9 и заправщик Y-20U.

Вылет боевой техники НОАК состоялся на фоне второй за этот месяц поездки делегации конгрессменов США на Тайвань. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские власти крайне недовольны этим визитом и уже сделали серьезное представление американскому правительству.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.