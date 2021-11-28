Председатель ЕК сообщила о работе ЕС и НАТО над новой декларацией о сотрудничестве

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и Североатлантический альянс на фоне миграционного кризиса в восточноевропейском регионе намерены подписать новую декларацию о сотрудничестве. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявила находящаяся в Вильнюсе с визитом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сотрудники структур Евросоюза и НАТО находятся в постоянном контакте, однако с учетом изменения обстановки необходимо вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, - сказала она. - Мы активно работаем над подготовкой к подписанию новой декларации о сотрудничестве".

Целью данного документа, по словам фон дер Ляйен, станет "обновление политических обязательств и укрепление партнерства ЕС и НАТО".

В Вильнюс в воскресенье с визитом в знак поддержки Литвы, столкнувшейся с миграционным кризисом, прибыли председатель ЕК и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Это первый одновременный визит главы ЕК и генсека НАТО в Литву.