В Киргизии по делу о попытке захвата власти задержали депутат парламента

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутат национального парламента Киргизии задержан по делу о попытке насильственного захвата власти. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики сообщило в воскресенье киргизское информационное агентство "24".

"В рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти задержан депутат парламента Бакытбек Жетигенов", - говорится в сообщении.

Жетигенов уже доставлен в следственный изолятор. Вместе с ним задержан и лидер общественного объединения "Эл ынтымагы" ("Гармония народа") Аскат Темралиев, который также фигурирует в этом деле. По версии следствия, они намеревались после парламентских выборов устроить массовые беспорядки, итогом которых должен был стать госпереворот.

В пятницу Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики сообщил, что сотрудниками спецслужбы и МВД пресечена деятельность группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. По данным комитета, ее участники планировали организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. По данным ГКНБ, фигурантами дела являются и три кандидата в депутаты от Партии зеленых.

Выборы в парламент Киргизии проводятся 28 ноября по смешанной системе. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.