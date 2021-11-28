Адвокаты сына Каддафи вновь не смогли подать апелляцию на исключение его из кандидатов

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Группа адвокатов Сейфа аль-Ислама вновь не смогла в воскресенье подать апелляцию на решение Высшей избирательной комиссии Ливии исключить его из числа кандидатов на предстоящих в стране в конце декабря президентских выборах. Об этом сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи сообщил на своей странице в Twitter.

Сейф аль-Ислам представил документы на участие в выборах 14 ноября в региональной избирательной комиссии южного города Себха. Уже тогда это вызвало бурю негодования и протестов в ряде регионов страны, а военный прокурор потребовал остановить процедуру выдвижения сына Каддафи и фельдмаршала Халифы Хафтара до тех пор, пока они не предстанут перед следствием в Триполи "по выдвинутым обвинениям".

Избирком отклонил этот запрос, однако 24 ноября обнародовал постановление под номером 79, объявив о том, что к выборам не будут допущены 25 из 98 претендентов, включая Сейфа аль-Ислама. Это решение он мотивировал "юридическими причинами". "После того, как суд первой инстанции Себхи не стал проводить слушания по апелляции, поданной на решение Высшей Избирательной комиссии за номером 79 от 2021 года, адвокаты кандидата в президенты Сейфа аль-Ислама Муаммара Каддафи покинули его", - написал он в своем в Twitter.

Защитники сына Каддафи также безуспешно пытались подать апелляцию в Себхе в минувший четверг. Тогда сообщалось, что здание Фемиды подверглось нападению неизвестных. Ряд СМИ передавал, что к нему могли быть причастны силы Ливийской национальной армии Хафтара, однако в командовании позднее сообщили, что никакой атаки не было, а произошедшие у суда события были вызваны "отсутствием взаимопонимания".

Избирком Ливии 22 ноября завершил прием документов от желавших принять участие в президентских выборах, которые запланированы на 24 декабря и должны пройти одновременно с парламентскими.