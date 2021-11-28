СМИ: суд счел законным отказ премьеру Ливии в регистрации кандидатом в президенты

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Триполи признал в воскресенье законным отказ действующему премьеру Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбу в регистрации кандидатом в президенты на предстоящих 24 декабря выборах. Об этом сообщил новостной портал "Аль-Унван".

Решение было вынесено на основании двух апелляций, поданных группой в составе трех других претендентов на президентское кресло, одним членом Палаты представителей (парламента), а также участником Форума ливийского политического диалога, по итогам которого в феврале в Швейцарии и было сформировано ПНЕ во главе с Дбейбой. Отдельный иск поступил от еще одного претендента на высший пост, экс-главы МВД в бывшем Правительстве национального согласия премьера Фаиза Сарраджа Фатхи Али Башаги.

Своим постановлением суд первой инстанции, в частности, отменил предварительное решение Высшей избирательной комиссии о допуске главы кабмина в качестве кандидата. Что именно заставило судей отказать Дбейбе в выдвижении, издание не указывает. Еще до начала регистрации кандидатов ряд политиков настаивал на отмене 12-й статьи принятого парламентом в сентябре закона о выборах президента, которая, по сути, не позволяла выдвигаться действующему премьеру. Согласно этой статье, любой ливиец, находящийся на гражданской или военной службе и изъявивший желание баллотироваться, обязан временно покинуть занимаемую должность не позднее чем за три месяца до проведения выборов. В случае поражения он будет возвращен на прежнее место работы с сохранением заработной платы и прочих привилегий.

Кроме того, многие эксперты обращали внимание на тот факт, что Дбейба и все члены его правительства, согласно выработанной Форумом диалога "дорожной карте", давали обязательство не баллотироваться на декабрьских выборах, поскольку в их задачи входила исключительно подготовка к избирательному процессу.

Избирком Ливии 22 ноября завершил прием документов от желавших принять участие в президентских выборах, а уже через два дня обнародовал постановление под номером 79, в котором сообщалось о том, что к выборам не будут допущены 25 из 98 претендентов. В числе не попавших в списки кандидатов был сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, который сейчас через адвокатов пытается оспорить это решение. Между тем, как передает телеканал Al Arabiya, ранее в воскресенье суд города Бенгази отклонил апелляцию на выдвижение на пост президента временно оставившего пост командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.