Президент Словении обсудит в непризнанном Косове выполнение Брюссельских соглашений

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор в рамках своего визита в непризнанное Косово обсудит вопрос реализации Брюссельских соглашений.

"В разговоре со своими собеседниками, а именно президентом и главой правительства [непризнанного Косова], я буду стараться добиться того, чтобы дело дошло до реализации Брюссельских соглашений", - сообщил Пахор в воскресенье в ходе совместного выступления с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде. В настоящее время, по его словам, наблюдается застой в диалоге между Белградом и Приштиной, что не соответствует интересам ни непризнанного объединения, ни Сербии, ни региона, ни всего Евросоюза.

26 ноября агентство STA сообщило, что Пахор встретится с главами Сербии и непризнанного Косова и обсудит состояние диалога между Белградом и Приштиной. В воскресенье он провел встречу с Вучичем, а в понедельник посетит Косово, где встретится с президентом Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Президент Словении во время визита обменяется оценками и мнениями по поводу состояния диалога между Белградом и Приштиной, ситуации на Западных Балканах, а также обсудит подготовку следующей встречи в рамках процесса Брдо-Бриони.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.