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СМИ: премьер Словении обсудит с канцлером Австрии ситуацию с ковидом

Лидеры также рассмотрят тему двусторонних отношений, ситуацию на Западных Балканах и подготовку саммита "Восточного партнерства"

ЛЮБЛЯНА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша обсудит во вторник с канцлером Австрии Александером Шалленбергом текущую ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило STA.

Отмечается, что вместе с тем лидеры обсудят тему двусторонних отношений, ситуацию на Западных Балканах, а также подготовку запланированного на 15 декабря саммита "Восточного партнерства". Общение политиков пройдет по видеосвязи.

По данным агентства, Австрия является четвертым по значимости внешнеторговым партнером Словении и находится на первом месте по объему инвестиций в экономику республики.

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