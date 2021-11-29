СМИ: премьер Словении обсудит с канцлером Австрии ситуацию с ковидом

ЛЮБЛЯНА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша обсудит во вторник с канцлером Австрии Александером Шалленбергом текущую ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило STA.

Отмечается, что вместе с тем лидеры обсудят тему двусторонних отношений, ситуацию на Западных Балканах, а также подготовку запланированного на 15 декабря саммита "Восточного партнерства". Общение политиков пройдет по видеосвязи.

По данным агентства, Австрия является четвертым по значимости внешнеторговым партнером Словении и находится на первом месте по объему инвестиций в экономику республики.