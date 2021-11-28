Президент Сербии заявил, что в последний раз ведет правящую партию на выборы

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил в воскресенье, что в последний раз ведет правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) на выборы, после чего передаст руководство политической силой молодежи.

"Да, это четкое решение, и даже если меня [снова] выдвинут, я думаю, что 10 лет во главе партии вполне достаточно. Мы всегда говорим, что нам нужны молодые, а когда молодые приходят, тогда говорим: "Только не меня заменяй". Об этом я говорил вчера на заседании партии", - ответил Вучич на вопрос ведущей в эфире передачи Hit Tvit на канале Pink, верно ли, что после предстоящих 3 апреля 2022 года выборов он больше не будет возглавлять СПП.

В субботу делегаты правящей Сербской прогрессивной партии предложили Вучичу остаться единственным кандидатом на пост председателя СПП. Президент отказался быть кандидатом в председатели партии, после чего партия продлила ему мандат до выборов, чтобы он поддержал партию и помог ей на выборах, сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день, 3 апреля 2022 года.

На прошлых выборах, которые состоялись 21 июня 2020 года, СПП победила с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте с 10,38% (32 мандата) была коалиция Социалистической партии Сербии (СПС) и партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы, на третьем - избирательный список "Александар Шапич - "Победа для Сербии" с 3,83%, который получил 11 мест. Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%, однако, согласно закону о нацменьшинствах, в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств.