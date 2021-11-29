Более 60% словенцев не одобряют деятельность руководства республики

ЛЮБЛЯНА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 60% граждан Словении не поддерживают работу правительства республики. Об этом в воскресенье сообщил портал 24ur со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом исследований рынка и СМИ "Медиана".

Согласно опросу, в котором в ноябре приняли участие 710 граждан Словении, 62,2% респондентов выразили свое неодобрение работе руководства республики, 9,5% опрошенных не определились со своим мнением.

Наибольшую поддержку со стороны населения на данный момент имеет Словенская демократическая партия (СДП) (16,1%), на втором месте - "Социальные демократы" (11%), на третьем - "Левые" (7,5%), на четвертом месте - "Список Марьяна Шареца" (5,3%). За партию "Новая Словения - Христианские демократы" выступают 4,8% опрошенных. 22,5% респондентов сообщили, что они еще не определились, за какую партию они бы проголосовали на парламентских выборах.

Наиболее популярным политиком на сегодняшний день, по данным опроса, является евродепутат от партии "Новая Словения - Христианские демократы" Людмила Новак. Далее идут глава Минздрава Словении Янез Поклюкар и председатель Государственного собрания Игор Зорчич.

Ожидается, что очередные парламентские выборы состоятся в Словении в апреле 2022 года.