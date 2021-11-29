Мадуро положительно оценил победу оппозиции на выборах в нескольких регионах Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Победа оппозиции на муниципальных выборах в ряде регионов Венесуэлы пойдет на пользу стране. Такое мнение выразил в воскресенье президент республики Николас Мадуро.

"Надо отметить, что оппозиционные силы получили достаточное количество губернаторских и мэрских постов. Я считаю, что для оппозиции выборы прошли успешно, и я считаю, что это хорошо для нас", - сказал он во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам главы государства, правящая коалиция победила в 63% городов. "Они (оппозиционеры) победили даже в некоторых муниципалитетах, где у нас, последователей [предыдущего президента Уго] Чавеса, большинство", - отметил Мадуро.

Он также призвал одержавших верх оппонентов "к новому диалогу". "В ближайшее время я встречусь с оппозиционными лидерами и независимыми кандидатами, которые были избраны 21 ноября, чтобы поговорить лично, чтобы достичь взаимопонимания в работе", - добавил президент.

21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы, в ходе которых граждане страны определяли будущих глав местной исполнительной власти и членов законодательных собраний. По данным Национального избирательного совета, правящая коалиция получила губернаторские посты в 20 из 23 штатов, а оппозиционный альянс "Блок демократического единства" - в двух.