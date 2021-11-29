Глава МИД Сенегала выступила за поддержку Китаем стран Сахеля в вопросе безопасности

РАБАТ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сенегала Айсата Таль Саль выступила в воскресенье в Дакаре за поддержку Китаем стран Сахеля в вопросе обеспечения безопасности перед лицом террористической угрозы.

Ее заявление, как передает информационное агентство MAP, прозвучало после встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, который принимает участие в восьмой министерской конференции Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC).

"Мы хотели бы, чтобы голос Китая, учитывая его влияние, был сильным голосом в деле поддержки Сенегала и всех стран, вовлеченных в проблему отсутствия безопасности в Сахеле, - отметила Саль. - Армиям стран региона, дислоцированным в Сахеле, нужно гораздо больше правовых средств, чтобы иметь возможность бороться против терроризма".

По ее словам, "Китай оказывает существенную финансовую поддержку Сенегалу". Деньги от КНР "инвестируется в сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность, культуру, инфраструктуру, спорт, орошение и основные стратегические сектора для ускорения развития страны".

"Между Сенегалом и Китаем есть точки соприкосновения", - продолжала глава МИД, добавив, что официальный Дакар поддерживает "принцип единого и неделимого Китая".

Кроме того, Саль высказалась в пользу "продолжения и углубления сотрудничества между Сенегалом и Китаем", призвав увеличить частные инвестиции из КНР в западноафриканскую страну.