В Исполкоме СНГ заявили, что в Киргизии создали все условия для свободного волеизъявления

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Избиратели Киргизии во время состоявшихся в воскресенье в республике парламентских выборов получили все необходимые условия для полноценного волеизъявления. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Избирателям были созданы все возможности для свободного волеизъявления. То, что не все пришли на избирательные участки, - это право самих граждан Кыргызстана", - сказал он. Лебедев не исключил, что произошедший 28 ноября сбой в работе сайта ЦИК республики может быть связан с хакерской атакой. По его словам, после выборов в стране необходимо сохранить стабильную обстановку.