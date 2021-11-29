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В Исполкоме СНГ заявили, что в Киргизии создали все условия для свободного волеизъявления

Глава Исполкома Сергей Лебедев также не исключил, что произошедший 28 ноября сбой в работе сайта ЦИК республики может быть связан с хакерской атакой

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Избиратели Киргизии во время состоявшихся в воскресенье в республике парламентских выборов получили все необходимые условия для полноценного волеизъявления. Об этом заявил в понедельник в Бишкеке глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Избирателям были созданы все возможности для свободного волеизъявления. То, что не все пришли на избирательные участки, - это право самих граждан Кыргызстана", - сказал он. Лебедев не исключил, что произошедший 28 ноября сбой в работе сайта ЦИК республики может быть связан с хакерской атакой. По его словам, после выборов в стране необходимо сохранить стабильную обстановку.

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Киргизия
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