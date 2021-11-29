Трамп считает, что США могли бы превзойти по нефтедобыче Россию и Саудовскую Аравию

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший глава американской администрации республиканец Дональд Трамп полагает, что мог бы добиться уровня нефтедобычи в США, превышающего ее совокупный объем у России и Саудовской Аравии.

"В то время, когда я покидал [пост], США больше добывали, чем Россия и Саудовская Аравия. Еще через год добывали бы больше, чем Россия и Саудовская Аравия вместе", - сказал экс-президент.

Трамп подверг критике действия администрации Джо Байдена за сложившуюся в стране ситуацию с рынком энергоносителей.

Белый дом 23 ноября сообщил о решении Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как указывается в сообщении, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии.

Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи на январь на встрече 1-2 декабря. До сих пор большинство государств альянса высказывалось за то, чтобы сохранить темпы возобновления добычи на 400 тысяч баррелей в сутки и в январе, и даже в феврале. В ОПЕК+ ожидают сезонное замедление спроса в зимний период и даже переизбыток предложения нефти в первом квартале на фоне новых локдаунов из-за коронавируса.