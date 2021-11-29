Глава МИД Узбекистана и спецдокладчик ООН обсудили обстановку в Афганистане

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалой Ни Аолайн в ходе переговоров в Ташкенте обсудили обстановку в Афганистане. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Высказано общее мнение об острой необходимости в оказании афганскому народу экстренной гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также вопросы взаимодействия Узбекистана со специализированными структурами ООН в области прав человека. Специальный докладчик ООН высоко оценила усилия республики "по обеспечению прав и свобод граждан, оказанию действенной помощи лицам, оказавшимся в сложных ситуациях в других государствах, в том числе возвращению и репатриации людей, особенно женщин и детей, из зон боевых действий на Ближнем Востоке".