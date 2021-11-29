СМИ: боевики ИГ за месяц совершили пять нападений на позиции "пешмерга" на востоке Ирака

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за последний месяц пять раз атаковали позиции бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга" в провинции Дияла, расположенной на востоке Ирака. Об этом сообщил в понедельник телеканал Rudaw.

По его сведениям, жертвами этих атак стали в общей сложности семеро курдских бойцов.

Отмечается, что в "пешмерга" связывают активизацию игиловцев в провинции с отсутствием координации между курдскими отрядами и силами безопасности Ирака в ряде районов, в связи с чем некоторые территории остаются фактически без контроля.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а число атак, в том числе терактов, пошло на спад. Вместе с тем, силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах Ирака рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще совершают нападения на сотрудников органов правопорядка, военнослужащих и мирных граждан.