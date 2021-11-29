Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США и Великобритания при участии Польши намерены разрушить Евросоюз.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал, - в Великобританию", - сказал глава государства на совещании в Минобороны республики на тему военной безопасности в понедельник, сообщает агентство БелТА. Лукашенко уверен, что в течение года-двух они хотят с подачи Вашингтона разрушить Европейский союз.

Лукашенко заметил, что США не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними. По его словам, как только ЕС ввел свою валюту, "это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке".

"Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - отметил президент. Лукашенко уверен, что не случайно Великобритания вышла из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом, поэтому сейчас ставка делается на Польшу. "Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов и евро) - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза", - резюмировал белорусский лидер.