Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Первый опытный образец нового сверхзвукового учебно-тренировочного самолета собственной разработки был передан в понедельник тайваньским ВВС. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Самолет AJT (Advanced jet trainer) был создан аэрокосмической корпорацией AIDC в рамках проекта модернизации военно-воздушных сил. Это расценивается как важный шаг на пути возрождения тайваньского авиастроения, которое в последние три десятка лет находилось в состоянии стагнации.

Прототип, получивший название "Юнъин" ("Бесстрашный орел"), был представлен в сентябре 2019 года. Еще один самолет будет передан на вооружение до конца текущего года.

Предполагается, что к 2026 году появится авиапарк из 66 таких современных машин. Они заменят устаревшие AT-3 (производились на Тайване в 1984-1990 годах) и американские F-5. Общая стоимость инвестиций в этот проект составит $2,2 млрд. Технические характеристики самолета не приводятся.