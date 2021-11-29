Президент Киргизии признался, что проголосовал за находящегося под арестом кандидата

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье на парламентских выборах проголосовал за кандидата по одномандатному округу Равшана Жээнбекова, который находится под арестом.

"Да, я голосовал за задержанного кандидата Равшана Жээнбекова. В настоящее время он находится под стражей. Суд решает, виновен он или нет", - написал в понедельник глава республики в Facebook. По его словам, в дела судов "никто не имеет права вмешиваться".

"Равшан Жээнбеков сидит в тюрьме, как и я в 2017 году. Я также подавал заявку на участие в президентских выборах 2017 года. Но Атамбаев (экс-президент Алмазбек Атамбаев) не позволил мне баллотироваться на тех выборах. Равшан же участвует. У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу. Другого секрета нет. Бог все видит. Не надо политизировать", - пояснил Жапаров. Он также признался, что "был бы бдительнее" во время голосования, если бы знал, что его бюллетень "сфотографируют журналисты".

Кандидат Жээнбеков не смог одержать победу в одномандатном округе, в настоящее время он находится в СИЗО Госкомитета национальной безопасности страны, поскольку подозревается в причастности к попытке организации массовых беспорядков осенью прошлого года.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.