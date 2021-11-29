Верховный суд Украины не удовлетворил отвод коллегии судей при рассмотрении дела Януковича

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-президента Украины Виктора Януковича об отводе коллегии судей при рассмотрении кассационной жалобы на решения двух инстанций по делу о госизмене. Соответствующее решение в понедельник принято на заседании.

"В удовлетворении заявления об отводе судей <...> отказать", - сказал председательствующий судья.

Основанием для отвода указывалось сделанное на днях бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко в телеэфире заявление о том, что Янукович осужден по статье о госизмене тремя судебными инстанциями. В то же время обвинительный приговор вынесен только двумя инстанциями. "Фактически Луценко включил себя в состав коллеги Верховного суда, что является нонсенсом и с точки зрения закона <...> - невозможно", - пояснил необходимость отвода в ходе заседания один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк. Однако решение суда по вопросу отвода обжалованию не подлежит.

Кроме того, в понедельник судьи сообщили о переходе к рассмотрению жалобы по сути.

Ранее защита Януковича неоднократно выражала надежду на то, что ее клиент будет заслушан в Верховном суде. В частности, Сердюк сообщал, что в ответ на адвокатский запрос Минюст РФ выразил готовность организовать видеоконференцсвязь с Верховным судом Украины, чтобы Янукович мог принять участие в заседаниях. Однако суд проходит без участия обвиняемого.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Позже Киевский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, после чего дело пошло в кассацию.