СМИ: около половины частных учебных центров в Афганистане закрылись после прихода талибов

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. От 40% до 50% частных учебных центров по всему Афганистану были закрыты после прихода к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Tolo News.

Согласно сведениям канала, это связано главным образом со всеобщей бедностью, а также нехваткой учащихся, потерявших интерес и мотивацию к учебе, что в особенности касается женщин, чьи перспективы на получение образования и развитие карьеры при талибах все еще остаются под вопросом.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. В связи с этими событиями в стране наблюдается стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы и жилья, финансовая активность резко снизилась.

После прихода к власти талибов и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее представитель движения и заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид подчеркнул, что девочки будут допущены в школы только после того, как в них закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.