Бейрут оценил усилия Путина в урегулировании на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ливан ценит усилия российского руководства и лично президента Владимира Путина по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил в понедельник посол республики в РФ Шауки Бу Нассар на онлайн-конференции, приуроченной к Международному дню солидарности с палестинским народом.

"Мы высоко ценим усилия России, российского руководства и лично Владимира Путина [в урегулировании на Ближнем Востоке]", - сказал он.

По словам дипломата, Ливан также приветствует диалог российских властей с лидером Палестины Махмудом Аббасом, а также усиление роли России в ближневосточном "квартете" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Мы выступаем с призывом ко всем силам в мире, великим державам, к ООН, России, дружественному государству, с призывом поддержать усилия [по урегулированию в Палестине]", - подчеркнул ливанский посол.

Он отметил, что на сегодняшний день все арабские народы должны объединить усилия для установления мира в регионе. "Арабские народы - народы миролюбивые. Мы, все арабы, не хотели бы никаких войн и агрессий в регионе, но в нынешних условиях мы должны объединить все наши силы, наши усилия, мы должны развивать наше сотрудничество и бороться за то, чтобы обеспечить достойное существование всех государств", - резюмировал дипломат.