Спикер Рады считает заявления Зеленского о госперевороте взвешенным и проверенным

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук назвал заявление президента Владимира Зеленского о государственном перевороте на Украине "взвешенным и проверенным".

"Он [президент] совершил те действия, которые считал необходимым. Могу ли я или кто-то другой оценивать? Не уверен, но я считаю, любая информация, которая распространяется президентом - взвешенная, проверенная и имеющая соответствующие юридические и фактические основания. А нам надо думать, как этому [госперевороту] противодействовать", - сказал Стефанчук в понедельник на брифинге.

Он также напомнил, что в пятницу на "Часе вопросов к правительству" будет заслушан министр обороны Алексей Резников о том, "какие опасности могут угрожать Украине".

В пятницу, 26 ноября, на пресс-марафоне Зеленский заявил, что "на пленках" некие люди с Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в стране с якобы участием крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова, на это будет привлечен $1 млрд. При этом глава государства сказал, что не верит в участие Ахметова в заговоре, и предположил, что бизнесмена пытаются втянуть в войну против власти. Позже Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту на Украине.