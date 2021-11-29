Глава МИД Украины назвал Белоруссию "источником нестабильности" в регионе

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Белоруссию "источником нестабильности" в регионе и "угрозой" соседним странам.

"Мы видим, как Белоруссия становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для нас это означает значительное растягивание ресурсов для защиты границы с Белоруссией. Это отвлекает наши силу и внимание", - сказал он в интервью латышскому изданию Delfi, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

Кулеба добавил, что хотя мигранты пока не пытаются пересечь белорусско-украинскую границу, это заставляет Киев мобилизовать дополнительные ресурсы, военных и полицейских "из-за необходимости быть готовыми к большому числу потенциальных угроз одновременно". "Это может произойти, а может и не произойти. Но это реальность, к которой мы должны быть готовы", - добавил министр.

Кулеба также отметил, что не считает целесообразными прямые переговоры президента страны Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.