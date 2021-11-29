Власти Польши запретили полеты в семь стран Африки и продлили карантин из-за нового штамма

"В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений", - сказал он, подчеркнув, что эти меры включают "запрет перелетов в семь стран особого риска" и продление карантина до 14 дней как для тех, кто будет возвращаться из этих стран, так и для прибывающих из государств, не входящих в Шенгенскую зону. Во втором случае карантин может быть снят спустя восемь дней при отрицательном тесте на коронавирус.