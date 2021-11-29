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Пандемия COVID-19

Власти Польши запретили полеты в семь стран Африки и продлили карантин из-за нового штамма

ВАРШАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Польши из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" приняли решение запретить полеты в семь африканских стран и продлить карантин до 14 дней для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны. Об этом заявил в понедельник на брифинге министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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"В связи с появлением новой мутации и ее потенциальным влиянием на развитие пандемии мы подготовили экстренный пакет ограничений", - сказал он, подчеркнув, что эти меры включают "запрет перелетов в семь стран особого риска" и продление карантина до 14 дней как для тех, кто будет возвращаться из этих стран, так и для прибывающих из государств, не входящих в Шенгенскую зону. Во втором случае карантин может быть снят спустя восемь дней при отрицательном тесте на коронавирус.

Теги
ПольшаПандемия COVID-19
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