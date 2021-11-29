Саммит ЕС и Африканского союза пройдет 17 февраля

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Саммит представителей Евросоюза и Африканского союза состоится 17 февраля будущего года. Об этом заявил в понедельник в Барселоне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерской встречи Союза для Средиземноморья (UfM).

"Я не буду отрицать важность Китая в Африке, - отметил он. - Но я не думаю, что африканские страны утратили интерес к Европе".

"В прошлом году мы должны были провести саммит Европы с Африканским союзом, но из-за вируса не было возможно [сделать это], у нас уже есть дата [нового саммита], это 17 февраля", - добавил он.