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Франция поднимет тему совместного с РФ контроля над вооружениями на встрече глав МИД НАТО

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также намерен обсудить с коллегами позицию НАТО по отношению к России на фоне значительной напряженности вокруг Украины

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен поднять вопрос о возобновлении совместной работы с Россией по контролю над вооружениями на встрече с коллегами из стран НАТО в Риге 30 ноября. Об этом сообщили в понедельник журналистам во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Министр иностранных дел во вторник 30 ноября и в среду 1 декабря отправится в Ригу для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО, - заявили в МИД на ежедневном брифинге. - Министр подчеркнет приоритеты, которых придерживается Франция в контексте [предстоящего обновления стратегической концепции альянса], связанные с эволюцией сдерживания и оборонной позиции НАТО, а также необходимость возобновления совместной с РФ субстантивной работы над параметрами рамок контроля над вооружениями".

Кроме того, глава МИД Франции намерен обсудить с коллегами "позицию НАТО по отношению к России на фоне значительной напряженности вокруг Украины". Среди прочего он намерен изложить содержание встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в Париже 12 ноября. Отдельно министр изложит позицию Парижа в контексте заявления лидеров Франции и США от 29 октября по поводу "укрепления европейской обороны и взаимодополняемости инициатив НАТО и ЕС в этой области".

"На полях этой министерской встречи министр примет участие во встрече с министрами иностранных дел США, Германии и Великобритании. Он проведет переговоры со своими коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии. Он также встретится с нашими близкими союзниками и партнерами, которые работают вместе с Францией в Сахеле", - добавили в пресс-службе французского МИД.

Теги
РоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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