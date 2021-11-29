Первый замглавы МИД Греции подчеркнул большое значение сотрудничества с РФ в регионе

АФИНЫ, 29 ноября. /ТАСС/. Греция придает большое значение сотрудничеству с Россией для решения региональных кризисов. Это подчеркнул в понедельник первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко, говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи офисом греческого замминистра.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития экономических отношений, а также укрепления и облегчения туристических потоков, сообщили в греческом МИД. В ходе встречи была подтверждена хорошая атмосфера в отношениях между двумя странами, при этом Варвициотис отметил, что в период усиления нестабильности, когда регион и весь мир сталкиваются с серьезными проблемами, сотрудничество с Россией приобретает все большее значение.

"Мы имеем крепкие отношения дружбы с Россией. Это основа, на которой мы должны строить и укреплять наши двусторонние отношения по вопросам, представляющим взаимный интерес. Со своей стороны и там, где это возможно, мы полны решимости активизировать усилия в этом направлении", - заявил Варвициотис. Он добавил, что Греция привержена развитию диалога и сотрудничества и что предстоящий в декабре визит в Россию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса подтвердит высокий уровень сотрудничества между двумя странами.

Во время встречи с Грушко Варвициотис подчеркнул, что Греция обеспокоена действиями Турции в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре. Замглавы МИД Греции также выразил обеспокоенность нынешним уровнем отношений между ЕС и Россией. Он отметил, что Греция признает роль России в решении многих региональных проблем, а также глобальных проблем, таких как окружающая среда. Он подчеркнул необходимость поддержания диалога ЕС с Россией.

В ходе встречи первый замглавы МИД Греции вновь затронул вопрос о репатриации находящихся в России архивов еврейских общин Греции, заявив, что это стало бы символическим и существенным шагом в контексте Года истории Греции и России. В заключение он поблагодарил российскую сторону за ее ценный вклад в тушение сильных лесных пожаров, бушевавших в Греции в августе прошлого года, и выразил желание и в будущем расширять сотрудничество в этой важной для обеих стран области, говорится в сообщении.

Встреча с Грушко стала первым пунктом в ходе официального визита Варвициотиса в российскую столицу. Во вторник он будет сопредседателем 13-го пленарного заседания смешанной российско-греческой межправительственной комиссии, после которого, как ожидается, будут подписаны протокол о сотрудничестве и серия различных соглашений, говорится в сообщении.