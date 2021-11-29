Премьер Израиля призвал союзников страны не поддаваться шантажу Ирана в Вене

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал в понедельник союзников еврейского государства "не поддаваться ядерному шантажу Ирана" на начинающихся 29 ноября в Вене переговорах Тегерана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Сегодня Иран приступит к переговорам в Вене с четкой целью - отменить санкции в обмен почти ни на что. Иран не заслуживает ни вознаграждений, ни выгодных сделок, ни снятия санкций. Я призываю наших союзников по всему миру: не поддавайтесь ядерному шантажу Ирана", - сказал Беннет на английском в ходе телевизионного обращения, запись которого распространила в понедельник его канцелярия.

По мнению премьера Израиля, "Иран не просто сохранит свою ядерную программу, а с сегодняшнего дня начнет получать за нее деньги". "Несмотря на нарушения со стороны Ирана и подрыв ядерных инспекций, Иран сядет за стол переговоров в Вене, и есть те, кто считает, что они заслуживают снятия санкций и вливания сотен миллиардов долларов прямо в их прогнивший режим. Они ошибаются", - добавил Беннет.

Глава израильского кабмина отметил, что "Иран не скрывает своих намерений" и открыто заявляет о нежелании отступиться от своей цели по уничтожению Израиля.

В понедельник в Вене начинается седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе, который был прерван в июне из-за выборов в Иране и формирования там нового правительства. Этот документ был подписан с Тегераном в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить.

Американская сторона не принимает участие в самом заседании совместной комиссии. Однако для отдельных консультаций с участниками ядерной сделки в Вене должен присутствовать спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли. Иранская сторона перед встречей заявила, что считает необходимым сконцентрироваться именно на переговорах об отмене санкций США в отношении Ирана.