В Минске заявили об усилении массированного гибридного давления на Белоруссию

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Белоруссия продолжает испытывать массированное внешнее давление, Запад сегодня использует беженцев в качестве гибридного оружия против белорусского государства. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Наталья Кочанова, выступая на сессии парламента.

"На нашу страну продолжается муссированное гибридное давление. Методы атаки становятся все циничнее и антигуманнее, выходят за все границы здравого смысла и человеческой морали", - сказала спикер верхней палаты белорусского парламента.

Кочанова добавила, что "сейчас западные "кукловоды" опустились до использования в качестве гибридного оружия ни в чем не повинных людей [мигрантов]". "Немыслимо, что в XXI веке беженцев не только выталкивают к нам силой, применяют против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты, ядохимикаты, но и не гнушаются в прямом смысле подбрасыванием их мертвых изможденных тел на белорусскую территорию", - заявила она. По словам Кочановой, западные политики "собственные слабости и ошибки пытаются закамуфлировать под якобы более значимые проблемы других стран и народов". Спикер парламента отметила, что "миграционная ситуация на белорусско-польской границе показала, что человеческая жизнь для западных демократов ничего не стоит".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.