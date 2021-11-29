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В Белоруссии признали экстремистским сайт "Белорусский партизан"

В республиканский список экстремистских материалов также внесли все аккаунты издания в соцсетях

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Сайт новостного издания "Белорусский партизан", а также все его аккаунты в соцсетях внесены в республиканский список экстремистских материалов.

Об этом свидетельствует данные, опубликованные в понедельник на сайте Министерства информации Белоруссии. Это касается, в частности, материалов издания в Facebook, Instagram, Twitter и "Одноклассниках". Ранее экстремистской была признана информационная продукция Еудупкфь-канала интернет-издания "Белорусский партизан".

В Белоруссии экстремистскими признаны более 300 интернет-ресурсов.

Общественно-политический новостной сайт "Белорусский партизан" был основан в ноябре 2005 года по инициативе погибшего в Киеве журналиста Павла Шеремета и его коллег, уехавших из Белоруссии. В сентябре 2021 года доступ к сайту в республике был заблокирован.

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Белоруссия
Пандемия COVID-19
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