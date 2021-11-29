Генсек ООН назвал важным возвращение к переговорам по иранской ядерной программе в Вене

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает важным шагом возобновление переговоров по иранской ядерной программе и призывает обеспечить эффективность раунда в Вене.

"Возвращение к переговорам по полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе является важным шагом. Все участники должны обеспечить, чтобы результаты оставались эффективными", - сказал он в понедельник, выступая на открытии второй сессии конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

Гутерриш назвал соглашение по иранской ядерной программе важным инструментом.

По словам административного главы мирового сообщества, наличие в регионе Ближнего Востока ядерных программ вызывает обеспокоенность. "<...> Конфликты и гражданские войны приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и страданиям, подрывают стабильность, социальное и экономическое развитие", - сказал он. "Повторяю свой призыв к сторонам проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалации", - отметил Гутерриш.

Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) началось в понедельник в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В Вене с апреля по июнь 2021 года состоялось шесть раундов переговоров с участием всех стран - участниц СВПД (Иран, Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), а также США по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде и возвращения США в сделку. Стороны взяли перерыв в работе в конце июня, который затянулся из-за президентских выборов в Иране и формирования нового иранского правительства.