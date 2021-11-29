Суд вернул следствию обвинительный акт по делу Савченко о подготовке теракта в Раде

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украинский суд вернул прокурорам обвинительный акт по делу экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке теракта в Раде. Об этом сообщил в понедельник адвокат Савченко Александр Тананакин.

"Дело Савченко - Рубана не то чтобы развалилось - оно и не склеивалось. Оно развалилось еще в самом начале. Сегодня суд вернул обвинительный акт прокурору. Теперь он может либо устранить недостатки в нем и вручить заново, либо ничего с ним не делать", - цитирует защитника украинское издание "Страна". Адвокат сообщил, что суд также отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения для Савченко и Рубана.

Следствие обвиняет Савченко и Рубана в подготовке теракта в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. В марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу. Сроки ареста им неоднократно продлевали. Впоследствии Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, так как срок их ареста истек.