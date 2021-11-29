Генпрокуратура Франции требует приговорить Фийона к пяти годам лишения свободы

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Франции потребовала приговорить бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона к пяти годам лишения свободы, в том числе к одному году в тюрьме по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse.

По его информации, также прокуратура настаивает на штрафе для Фийона в размере €375 тыс. и поражению в избирательных правах сроком на 10 лет. Для его жены Пенелопы Генпрокуратура потребовала два года тюрьмы условно, штраф в €100 тыс. и также поражение в избирательных правах на 10 лет.

15 ноября Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение иска бывшего премьера и его супруги по делу о ее фиктивном трудоустройстве в качестве парламентского помощника. В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным по данному делу, назначив ему пять лет лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. Его жена была приговорена тогда к условному трехлетнему тюремному сроку. В отношении супругов назначен штраф в €375 тыс. каждому.