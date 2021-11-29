Президент Латвии считает "давлением на Украину" концентрацию ВС России на границе

РИГА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс выступил в понедельник с утверждением, что концентрация российских вооруженных сил около границы с Украиной является давлением на эту страну.

"Мы считаем, что концентрация Вооруженных сил России около границы с Украиной является давлением на Украину, - утверждал он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО солидарна с Украиной и осуждает такого рода давление на нее, заявил Левитс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы наблюдающейся концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.