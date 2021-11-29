Глава Минздрава Испании выступила за подоготовку международного договора о пандемиях

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании выступает за подготовку международного договора о пандемиях. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, выступая по видеоконференции на ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, Дариас "отстаивала необходимость запустить международный договор о пандемиях, который послужит улучшению справедливого доступа к товарам первой необходимости", а также способствует проведению исследований и "укреплению глобального производственного и распределительного потенциала".

Подобный механизм, по мнению испанского министра, также поспособствовал бы "укреплению лидерства ВОЗ в архитектуре глобального здравоохранения". Дариас заявила о важности договора о пандемиях "для преодоления кризиса и подготовке к будущим трансграничным угрозам здоровью".