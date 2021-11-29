Cиомара Кастро готовится стать первой женщиной-президентом в истории Гондураса

Результаты состоявшихся 28 ноября выборов еще не оглашены, но, согласно результатам обработки 51% бюллетеней, бывшая первая леди республики набирает свыше 53% голосов. Ее ближайший преследователь - мэр Тегусигальпы Насри Асфура - получает менее 34%. Свои поздравления Кастро уже направили президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель.

Приход к власти Кастро завершит более чем 100-летний период, в течение которого у власти поочередно находились представители консервативной Национальной партии и центристской Либеральной партии.

Непростая задача

Как считает главный научный сотрудник центра политических исследований ИЛА РАН, профессор МГИМО МИД России Владимир Сударев, Кастро у руля страны "придется очень нелегко".

"Ведь она столкнется с в высшей степени коррумпированным госаппаратом и правоохранительными органами, а опора у нее достаточно хлипкая. Ведь те толпы сторонников, празднующих ее победу на улицах Тегусигальпы, она вряд ли поведет на баррикады", - отметил он в комментарии ТАСС.

По мнению Сударева, Кастро, вероятнее всего, "придется идти на компромиссы с властными структурами, а это чревато потерей большей части своего электората со всеми вытекающими последствиями".

Борьба с коррупцией и сближение с Китаем

Сиомара Кастро впервые заявила о себе в 2009 году, возглавив протесты против государственного переворота, в результате которого с поста президента был свергнут ее супруг Мануэль Селайя. Впоследствии она преобразовала протестное движение в Партию свободы и перестройки. В 2013 году Кастро впервые выдвинула свою кандидатуру на пост президента, однако проиграла действующему главе государства Хуану Орландо Эрнандесу.

Кастро обвиняет Эрнандеса в установлении "наркодиктатуры", а главной задачей для себя видит борьбу с коррупцией. Предвыборная программа Кастро направлена на восстановление страны в соответствии с принципами "демократического социализма" и предполагает довольно существенные реформы. Так, Кастро намеревается ограничить уголовную ответственность за аборты, создать международную комиссию по борьбе с коррупцией при поддержке ООН и внести изменения в Конституцию Гондураса 1982 года.

При этом наиболее радикально настроенные члены ее партии стремятся к серьезным структурным изменениям в стране, в том числе настроены на борьбу с неравномерным распределением богатств в Гондурасе, что, по мнению наблюдателей, может спровоцировать конфликт и нестабильность в обществе.

Одно из самых громких предвыборных обещаний Кастро по международной тематике касается планов восстановить дипломатические отношения с Китаем. Гондурас сохраняет дипломатические связи с Тайванем на протяжении нескольких десятков лет, взамен получая финансовую помощь. В ноябре действующий президент даже совершил визит на Тайвань, в ходе которого подтвердил свою приверженность дружбе между латиноамериканской страной и островом, который в Пекине считают провинцией КНР. Тем не менее Китай готов предоставить материальную помощь Гондурасу, как это было в случае с соседним Сальвадором, а Кастро - сменить внешнеполитический курс вопреки желанию Вашингтона - одного из главных союзников тайваньской администрации.

С какими-либо громкими заявлениями относительно того, как будут выстраиваться отношения с Россией, Кастро публично не выступала, нет этого и в ее предвыборной программе. При этом южный сосед Гондураса - Никарагуа, где недавно также прошли выборы, - давний партнер России в регионе.

Несмотря на активную предвыборную кампанию Кастро, некоторые наблюдатели высказывают мнение, что де-факто страной будет управлять ее муж Мануэль Селайя. Эти опасения вкупе с тем фактом, что Селайя поддерживает Николаса Мадуро и выступает за активное сотрудничество с Каракасом, ставят под сомнения приверженность Кастро заявленным демократическим принципам.

В условиях роста бедности и преступности

Гондурас в последние годы переживает серьезные социально-экономические проблемы, которые только усугубились из-за ограничений, введенных в условиях пандемии. По данным Всемирного банка, 14,8% населения живут на $1,9 в день, почти половина населения страны - на $5,5. Таким образом, по уровню бедности среди стран региона Гондурас занимает второе место после Гаити. Ситуация усугубляется ростом уровня преступности, насилия и коррупции.

Роль в этом сыграло и географическое расположение Гондураса - на пути наркотрафика в США. В результате в латиноамериканской стране есть несколько территорий, контролируемых преступными формированиями. Согласно докладу об умышленных убийствах, опубликованному Управлением ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), в Гондурасе на каждые 100 тыс. жителей было зарегистрировано 38,9 убийств - это один из самых высоких показателей в субрегионе. Бороться с преступностью и наркотрафиком мешает коррупция. По данным организации Transparency International за 2020 год, страна занимает 157 место из 180 по индексу восприятия коррупции

Фактор США и миграции

Уровень насилия и бедности вынуждает гондурасцев бежать из страны в поисках лучшей жизни. Гондурас вместе с Сальвадором и Гватемалой составляет так называемый Северный треугольник, из которого, по данным Института миграционной политики, следует наибольшее количество мигрантов в сторону Соединенных Штатов.

Проблема миграции достаточно остро стоит на повестке дня основного игрока в Западном полушарии - Соединенных Штатов, - что определяет заинтересованность Вашингтона в результатах выборов в Гондурасе. Кроме того, на сегодняшний день США пытаются укрепить свое влияние в субрегионе на фоне расширения двусторонних отношений ряда стран Латинской Америки и Карибского бассейна с Россией, Китаем и Ираном. С приходом Кастро к власти в Гондурасе США могут столкнуться с определенными сложностями, учитывая ее планы наладить отношения с Каракасом и Пекином.

Перевесит ли возможное давление со стороны Вашингтона обширные финансовые дивиденды, которые сулит сотрудничество с Пекином, покажет время. Кроме того, с учетом близкой к катастрофической ситуации в Гондурасе именно успехи во внутренней политике могут определить успешность президентства Кастро.



Яна Васильева