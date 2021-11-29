В Ботсване не зафиксировали приведших к госпитализации случаев заражения омикрон-штаммом

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Ни один из идентифицированных в Ботсване вариантов омикрон-штамма не потребовал госпитализации или применения аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом заявил в понедельник заместитель министра здравоохранения Ботсваны Сетомо Лелатиситсве.

"Ни одна из выявленных разновидностей омикрон-штамма до сих пор не потребовала госпитализации или использования аппарата искусственной вентиляции легких, - цитирует выступление чиновника в парламенте ботсванская газета Mmegi. - Замеченные симптомы не напоминают вариант дельта, из-за которого третья волна забрала 573 человеческих жизни. В Ботсване всего зарегистрировано 15 случаев заболевания омикрон-штаммом, три характеризовались небольшими симптомами, остальные никак не проявлялись".

При этом, по его словам, из 15 случаев 11 приходятся на вакцинированных людей, а у не прошедших вакцинацию не было никаких симптомов заболевания. Все выявленные случаи касаются людей, которые по-прежнему остаются в Ботсване, причем их изоляция на днях заканчивается, и скоро они смогут беспрепятственно передвигаться. Четыре первых случая касались иностранных граждан-дипломатов, которые покинули Ботсвану после установления диагноза.

"Это не означает, что мы не относимся серьезно к новому штамму, наши ученые серьезно изучают его, - отметил чиновник. - Мы стремимся к тому, чтобы через две-три недели каждый случай заражения прошел изучение на генном уровне, чтобы мы могли определить границы распространения нового варианта".

Ботсвана стала первой страной, где был выявлен омикрон-штамм. При этом число случаев заражения коронавирусом остается небольшим, находящихся на лечении на 26 ноября было 602 человека. В стране полностью вакцинированы 33,3% взрослых, а первую дозу получили 60,2%.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.