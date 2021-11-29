Посол ОАЭ заявил, что отношения Абу-Даби и Москвы будут поступательно развиваться

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Отношения ОАЭ и России продолжат поступательно развиваться на благо народов двух стран. Об этом заявил посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на торжественном приеме по случаю празднования 50-летней годовщины образования ОАЭ и 50-го юбилея с момента установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и РФ.

"Уверен, что наши отношения продолжат поступательное развитие на благо наших дружественных стран и народов", - сказал дипломат.

Он поздравил россиян с 50-летием установления дипотношений и выразил признательность МИД РФ "за плодотворное и активное сотрудничество во имя развития" двусторонних отношений.

По словам посла, за прошедшие полвека в отношениях двух стран произошел качественный скачок, который под пристальным вниманием лидеров двух стран вывел взаимодействие ОАЭ и России на более высокий уровень.

Высокая оценка

Дипломат напомнил, что сейчас в ОАЭ проходит грандиозное по масштабам событие - "Экспо-2020". "По этому случаю я хотел бы высоко оценить активное участие Российской Федерации. Российский павильон является одним из крупных на выставке, где проводятся мероприятия, демонстрирующие достижения России в различных областях, в том числе в сфере креативной деятельности, инноваций, технологий, - отметил аль-Джабер. - Наши страны выражают обоюдный настрой на расширение в предстоящий период двустороннего экономического сотрудничества, которое будет охватывать 12 различных перспективных направлений".

Дипломат также отметил взаимодействие ОАЭ и России в решении глобальных проблем, в укреплении диалога по региональным и международным вопросам и многостороннему сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций.

2 декабря 2021 года Объединенные Арабские Эмираты отмечают золотой юбилей со дня образования страны в 1971 году. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 8 декабря 1971 года.