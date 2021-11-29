В результате атаки боевиков ИГ в Иракском Курдистане погиб боец "пешмерга"

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Один боец курдских военизированных формирований "пешмерга" погиб и трое получили ранения в понедельник в результате третьего с минувшей субботы нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Иракском Курдистане. Об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News.

В субботу вечером террористы атаковали силы курдов в районе Гармиан. Нападение удалось отбить, однако четверо бойцов получили ранения. Им на помощь выдвинулось подкрепление, когда одна из бронемашин с "пешмерга" прибыла на место, поблизости от нее сработало самодельное взрывное устройство. На месте погибли пять человек, в том числе двое офицеров курдских формирований. Шестой боец позднее умер от полученных ранений.

По данным SHAFAQ News, некоторое время назад боевики вновь атаковали в Гармиане опорный пункт курдов, которые вступили с ними в боестолкновения. На место стычек прибыли подкрепления, перестрелка продолжается до сих пор.

Ранее президент автономного региона Ирака Нечирван Барзани уже назвал "опасным сигналом и реальной угрозой для региона" возобновление нападений со стороны экстремистов из ИГ в Курдистане. В этой связи он призвал к более тесному взаимодействию между "пешмерга" и иракской армией при поддержке сил международной коалиции.