Блинкен обсудил с главой МИД Австрии Белоруссию, отношения между Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом ситуацию в Белоруссии, а также отношения между Россией и Украиной. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами Евросоюза перед лицом циничного использования режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко уязвимых мигрантов. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Линхарт призвали Лукашенко положить конец этой провокационной кампании и немедленно заняться решением проблемы отрицания прав и основных свобод белорусского народа, которая является основной причиной введенных Западом санкций", - утверждается в сообщении.

"Госсекретарь также выразил свою глубокую признательность Австрии за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.