Президент Ливана пообещал передать власть кандидату, пользующемуся народным доверием

БЕЙРУТ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун заявил в понедельник, что не собирается покидать свой пост и будет исполнять обязанности до 31 октября 2022 года, когда истекут его полномочия. В интервью катарской газете Al Raya глава государства подчеркнул, что не допустит политического вакуума. "Я передам власть кандидату, пользующемуся народным доверием и способному объединять, а не разобщать людей", - отметил он.

По словам Ауна, его преемник должен опираться на внушительную поддержку в однопалатном парламенте страны и обладать необходимыми качествами для выполнения возложенных на него функций главы государства. Находящийся с визитом в Катаре президент заявил, что "останется на своем посту после положенного срока только в том случае, если за такое решение проголосует Палата депутатов" Ливана.

Аун назвал "популистскими и безответственными" прозвучавшие на днях призывы оппозиции к его отставке. "Если бы эти люди осознавали всю опасность положения, в котором находится Ливан, они бы отказались от таких лозунгов", - указал он.

Парламент Ливана утвердил 19 октября закон о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Однако президент республики не подписал документ и предложил внести в него поправки. 28 октября депутаты большинством голосов отклонили предложение главы государства о переносе выборов на 8 мая будущего года и вновь утвердили 27 марта датой голосования.

Члены пропрезидентского блока "Сильный Ливан", представляющего сторонников христианского Свободного патриотического движения (СПД), покинули в знак протеста зал заседаний. Представитель СПД Сезар Аби Халиль утверждал, что перенос выборов на 27 марта 2022 года носит политический характер. По его словам, "этот шаг предпринят в интересах определенных сил, которые рассчитывают таким образом взять реванш".

Согласно конституции, президент Ливана избирается сроком на шесть лет Палатой депутатов.