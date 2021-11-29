Премьер Латвии надеется на более тесное экономическое сотрудничество с Канадой

РИГА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш надеется на более тесное экономическое сотрудничество с Канадой, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом в понедельник заявил глава правительства республики после встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы ценим присутствие и руководство вооруженных сил Канады боевой группой расширенного присутствия НАТО в Латвии. Латвию и Канаду связывают крепкие узы дружбы, надеемся на расширение нашего экономического сотрудничества, особенно в сфере ИКТ. Хорошие переговоры с Мелани Жоли по вопросам региональной безопасности", - написал Кариньш в своем Twitter.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой. Решение о размещении в странах Балтии и Польше боевых групп было принято на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 года. Численность группировки НАТО в Латвии составляет около 1,5 тыс. солдат. В ее состав входят военные из Албании, Испании, Исландии, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Черногории и Чехии, которые в ротационном порядке служат в этой балтийской республике.

Многонациональный батальон НАТО регулярно участвует в учениях вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Эти мероприятия призваны усилить координацию альянса и его региональных партнеров для готовности к возникающим вызовам.