В греческую часть Кипра проникли более 30 нелегальных мигрантов из Сирии

НИКОСИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Стражи порядка Республики Кипр обнаружили в понедельник в неподалеку от внутренней границы острова 31 нелегального мигранта из Сирии. Об этом сказано в заявлении кипрской полиции.

Осуществлявший патрулирование территории отряд офицеров полиции "обнаружил 20 мигрантов, идущих вдоль скоростного шоссе Никосия-Ларнака" к югу от деревни Афиену, расположенной в нейтральной зоне острова, сообщили в правоохранительных органах.

И еще 11 нелегалов, которым удалось проникнуть через буферную зону на греческий юг острова, попались на глаза стражам порядка возле деревни Лимбия, по территории которой проходит упомянутая полицией автострада. "Все они являются мужчинами из Сирии", - утверждает полиция.

После задержания кипрскими властями нелегалы были отправлены в центр временного содержания мигрантов "Пурнара" возле деревни Коккинотримифия к западу от Никосии. В конце сентября министр внутренних дел Кипра Никос Нурис посетил этот центр вместе с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон. Тогда глава МВД островного государства заявил о том, что власти Турции, по его мнению, поощряют проникновение на территорию его страны нелегальных мигрантов через оккупированную Анкарой северную часть Кипра.

В преддверии своего предстоящего визита на Кипр и в Грецию, который начнется 2 декабря, Папа Римский Франциск выступил с обращением к народам этих двух стран, в котором призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал последних "братьями и сестрами".